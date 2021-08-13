Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы исполкома Дубъязского сельского поселения Высокогорского района в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Татарстану.

Следователи считают, что 64-летний бывший глава исполкома сельского поселения заключил муниципальный контракт на работы по укладке щебня, по сути построив дорогу за счет средств сельчан и республиканского бюджета.

После строительства дороги выяснилось, что она проходит по двум земельным участкам, которые вообще находятся за чертой села. И оба земельных надела принадлежат зятю бывшего главы.

Следствие полагает, что ущерб от действий экс-главы исполкома составил более 2,1 млн рублей. Расследование продолжается.