На мужчине в Троицком соборе в Санкт-Петербурге внезапно загорелась одежда. И трагедии избежать удалось только благодаря оперативным действия смотрителя храма. Он схватил огнетушитель и потушил прихожанина, сообщает ТАСС.

По данным местной митрополии, служба в храме уже завершилась, в нем было практически 5-6 человек, не больше. Мужчина в камуфляжной форме зашел, подошел к иконе, помолился. А потом смотритель услышал звук падения банки и увидел, что мужчина в камуфляже горит.

После того как горевшая одежда была потушена, смотритель и те, кто был в соборе, вызвали скорую и полицию. Смотритель дает показания в полиции, мужчину доставили в ожоговое отделение. Причина возгорания устанавливается, но вряд ли это - свечи. По словам очевидцев, у иконы не было зажженных свечей, а потому загореться от них прихожанин не мог.