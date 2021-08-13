Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию прошла 12 августа в Казани — тесты делали на протяжении дня возле часов на ул. Баумана. Экспедиция стартовала в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. На Баумана свой ВИЧ-статус узнали 124 человека. Помимо Казани экспресс-тестирование побывало в Набережных Челнах и Нижнекамске, так в Татарстане через акцию прошли 303 человека. “Тестировать на ВИЧ-инфекцию очень важно, потому что это не насморк — симптомы могут не проявляться 7-10 лет. Есть случаи, когда вирус жил в организме человека 15 лет, но никаких симптомов не было, потому что иногда они могут проявляться только на стадии, близкой к СПИДу. Поэтому регулярное тестирование, хотя бы раз в год — это единственный способ выявить вирус на ранних стадиях”, —прокомментировал ProKazan менеджер экспедиции Александр Воронов.

Партнера под руку — и в центр СПИДа!

По словам Александра вирус может коснуться абсолютно любого человека, который ведет половую жизнь.

“Сейчас в группе риска находятся все люди, ВИЧ давно перестал был болезнью только асоциальных групп, — Вирус становится болезнью семейной — часто он развивается в парах. Поэтому очень важно ходить в СПИД-центр вдвоем, сдавать тест сразу обоим. И это касается как новых пар, так и уже тех, кто в отношениях давно, даже семейным”.

Мы призываем как не постоянных, так и постоянных половых партнеров тестироваться регулярно вместе. ВИЧ-статус одного партнера не гарантирует ВИЧ-статус другого партнера.

О жизни людей с ВИЧ статусом в Казани мы поговорили со Светланой Изамбаевой.

Светлана Изамбаева в 2008 году основала благотворительный фонд помощи людям с ВИЧ "Фонд Светланы Изамбаевой". В 2014 году на базе Центра СПИДа РТ фонд открыл Центр детства и ответственного родительства “Семья+” — организация помогает семьям, которых затронула проблема ВИЧ и СПИДа. О ВИЧ-инфекции женщина знает не понаслышке — она живет с этой болезнью с 2002 года.

Пришел коронавирус и про ВИЧ забыли

“Актуальность ВИЧ-инфекции потерялась на фоне коронавируса, — отметила Светлана. — Болезнь, разговоры о которой и так считаются постыдными, вовсе ушла из поля обсуждений обычного обывателя”. Но инфекции не важно, говорят о ней или нет — статистика распространения ВИЧ, как и всегда, растет в геометрической прогрессии. Фото с сайта farmamir.ru В феврале-марте 2020, ковидного года, в России зарегистрировали 58,2 заболевших на 100 тысяч населения. В Татарстане за 7 месяцев текущего года положительный тест на ВИЧ выявили у 531 человека. Всего в республике на диспансерном учете состоят 15 тыс. 104 человека (по данным на июнь). Это только те люди, которые знают свой статус и состоят на учете. Тройка регионов РФ, лидирующих по ВИЧ-положительным (по данным на 2020 год): Иркутская область (1814,1 на 100 тыс. Нас.)

Свердловская область (1804,1 на 100 тыс. Нас.)

Кемеровская область (1796,0 на 100 тыс. Нас.) “Ограничения из-за коронавируса всех поставили в сложное положение — не обошло и нас: бабушки, которые воспитывают детей с ВИЧ (родители умерли от инфекции), приезжают за препаратами вместе с внуками. А категория пожилых людей была в зоне риска ковида и должна была соблюдать самоизоляцию, — вспомнила Светлана. — Выход из ситуации, конечно, нашли — доставляли лекарства своими силами”.

Covid-19 помог в борьбе с ВИЧ Было у коронавируса и положительное влияние — по словам Светланы многие люди, на волне страха от ковид, начали относиться к терапии ВИЧ более серьезно.

“Людям, отрицавшим существование ВИЧ-инфекции, стало страшно после прихода коронавируса. И они прибежали за лечением — это огромный плюс в нашей сфере, потому что не всегда человек с ВИЧ ответственно подходит к своему лечению”, — заметила Светлана.

По информации “Телеканала 360”, компания Moderna в этом году начнет испытания вакцины от ВИЧ на людях.

Фото: Яндекс.Карты Общество от людей с ВИЧ продолжает “шарахаться”

Несмотря на то, что типичный портрет ВИЧ-инфицированного давно уже не вписывается в рамки маргинальной личности, общество его не принимает.

“Вокруг ВИЧ много мифов: что заразиться можно через укус комара или через предметы личной гигиены. Есть люди, которые до сих пор думают, что инфекция может передаться через рукопожатие.

На тренингах я часто спрашиваю аудиторию: “что вам хочется сделать в первую очередь, когда вы слышите о ВИЧ?” Ответ почти всегда неизменный: “вызывает чувство страха, хочется сбежать, не думать об этом, быть от этого подальше, чувство опасности”. Миф о том, что ВИЧ передается воздушно-капельным путем, сейчас не существует, но страх в людях никуда не делся.

В обществе не выстроено взаимодействие с ВИЧ-инфекцией, люди не понимают, как с ней жить. И как следствие этого я часто слышу от человека, который недавно заразился фразы "я грязный и ужасный, с этим невозможно жить". Человек закрывается и думает, что будущего у него больше нет”, — пояснила Светлана.

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Сама руководитель фонда постоянно доказывает, что это не так — будущее у людей с ВИЧ есть: Светлана создала полноценную семью: ее муж также имеет положительный ВИЧ-статус, дети — отрицательный.

Лучше смерть, чем ВИЧ? Давно известный факт — с ВИЧ человек живет по такому же расписанию, как и жил до этого без ВИЧ. Разве что пристальнее следит за здоровьем и хранит свой секрет. Иногда этот секрет убивает... “В Казани был случай, когда 19-летняя девушка заразилась ВИЧ, но побоялась рассказывать об этом, не проходила лечение и в прошлом году умерла. — Поделилась Светлана. — Люди у нас часто живут не для себя, а для общества: а что обо мне скажут, а что подумают? Но человеку для того, чтобы вообще принять эту болезнь, необходимо признаться кому-то. Отсюда начинается принятие и возможно лечение”. В 2019 году умерло 1 тыс. 890 официально зарегистрированных ВИЧ-положительных россиян. При этом очень высок процент самоубийств. Чаще всего это умышленно спровоцированные ДТП или утопление, спровоцированные новостью о положительном ВИЧ-статусе.

Фото с сайта med-explorer.ru Неопределяемое = непередаваемое Светлана живет с ВИЧ с 2002 года. Медицина за это время в лечении ВИЧ сделала огромный шаг. Например, если человек ответственно принимает препараты, проходит терапию, то его вирусная нагрузка стремится к неопределяемой, а это значит, что он не передаст инфекцию другому. Неопределяемое равняется непередаваемому. “Сейчас зарубежный мир подходит к тому, чтобы назначать человеку препараты сразу, как только он узнал о своем положительном статусе — это дает вирусу меньше шансов для развития. В России такое еще не практикуется, но идет к этому”, — пояснила Светлана. Многие люди боятся побочных эффектов от лечения и долго смиряются с тем, что это на всю жизнь. Поэтому терапию принимать начинают не сразу. Здесь важна грамотная работа психолога и работников всего Спидцентра.

“Пользуйтесь резинками фирмы адидас...” В 2000-ых годах ВИЧ был еще более табуированной темой, просветительской работы практически не было. Люди узнавали про инфекцию из песни группы Анонс “Оля и СПИД” и думали, что вся эта история исключительно про асоциальные слои населения. “До сих пор ходят байки о заражении ВИЧ через шприцы, которые специально подбрасывают в кинотеатрах. Часто в родительские чаты скидывают фейки о том, что инфекция передается через фрукты”, — рассказала Светлана. Но основными причинами инфицирования были и есть небезопасный секс и внутривенное употребление наркотиков. Во внешней среде вирус ВИЧ погибает очень быстро, то есть на предметах он не живет.

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“Использование презерватива при каждом половом контакте — это сто процентная гарантия защиты не только от ВИЧ, но и от многих других половых инфекций”, — заверил Александр Воронов.