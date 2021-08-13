В Казани на перекрестке Можайского и Горьковского шоссе случилось массовое ДТП. Столкнулись "ГАЗель", легковое авто каршеринга и мотоцикл. Все случилось сегодня утром.

По предварительной информации, автомобили двигались на зеленый, что не противоречило правилам дорожного движения. Байкер же, как говорят очевидцы, выскочил наперерез потоку автомобилей и решил, по всей видимости, проскочить.