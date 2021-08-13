В Казани на перекрестке Можайского и Горьковского шоссе случилось массовое ДТП. Столкнулись "ГАЗель", легковое авто каршеринга и мотоцикл. Все случилось сегодня утром.
По предварительной информации, автомобили двигались на зеленый, что не противоречило правилам дорожного движения. Байкер же, как говорят очевидцы, выскочил наперерез потоку автомобилей и решил, по всей видимости, проскочить.
Свидетели массовой аварии уверяют, что у мужчины за рулем мотоцикла не было водительского удостоверения, а у его транспорта – регистрационного знака, сообщает "Татарстан-24".
комментарии
где таких умных журналюг учат? журналюгское высшее пту?