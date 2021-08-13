В Казани более 40 арендаторов помещений бывшей обувной фабрики "Спартак" попросили покинуть помещения. На вывоз добра и имущества дали 10 дней, сообщают "Пруфы". В помещении расположены магазины и офисы, кафе, автомойка.

По словам местных предпринимателей, после продажи бывшей фабрики новым собственникам, ожидали, что придется перезаключать договоры аренды, вероятно, с изменением условий. Но все обернулось иначе: судя по всему, долгосрочная аренда в планы новых владельцев здания не входят. Пока арендаторы получили только устные требования.