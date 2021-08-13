Легковой автомобиль в Казани сбил пенсионерку, которая пыталась успеть на свой трамвай. Пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте. Все случилось на улице Баки Урманче вечером 12 августа.

"Лада" сбила 80-летнюю женщину, решившую сократить путь через проезжую часть к трамвайной остановке, сообщает "Татарстан-24".

Она уже почти успела добежать, наезд произошел рядом с рельсами на крайней левой полосе автодороги. Бабушка получила разнообразные травмы и госпитализирована.