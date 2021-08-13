Верховный суд Республики Татарстан, рассмотрев утром апелляционную жалобу основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, принял решение оставить его под стражей до осени. Сам Доронин рассчитывал, что арест будет отменен или заменен на домашний арест, но судьи решили, что Доронину лучше оставаться в СИЗО.

Предприниматель заслушал решение по видеосвязи из СИЗО. Когда ему дали слово, то Доронин пытался доказать, что клиентам Finiko уже начали проводить выплаты и даже до его ареста возмещение имело место быть. Также Кирилл Доронин посетовал, что сам потерял деньги в криптовалюте и тоже хочет их вернуть.

Посовещавшись, суд решил оставить Кирилла в следственном изоляторе до 29 сентября.