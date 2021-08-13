12 августа не стало первого тренера казанского УНИКСа, заслуженного тренера РСФСР Леонида Арсланова. Он возглавил баскетбольный клуб из Казани в самые трудные времена - в 1991-1993 годах.

"От лица клуба выражаем искренние соболезнования семье Леонида Францевича. Скорбим вместе с вами!" - говорится в сообщении пресс-службы УНИКСа.

Леонид Францевич Арсланов родился 20 августа 1935 в Якутске. С 1949 по 1961 год выступал за казанский "Спартак". И еще будучи игроком, начал судить баскетбольные встречи. Он был судьей на играх чемпионата СССР, летней Универсиады-1973, Олимпиады-1980, других международных турниров.