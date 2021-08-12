В Казани на улице Тукая столкнулись автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус и легковой автомобиль.

По некоторым данным, в скорой везли труп, так утверждают очевидцы и ряд телеграм-каналов. Но в пресс-службе МВД по Республике Татарстан не подтверждают данный факт, отмечая, что в ДТП попала именно скорая, а не катафалк.

Впрочем, наличие тела - факт, который в полиции не отрицают, но куда его транспортировали, не знают. Есть предположения, что человек скончался в машине скорой по пути в больницу.

В результате столкновения пострадали водитель скорой и один из фельдшеров. Их госпитализировали с травмами.

Остальные обстоятельства сейчас устанавливаются.