На наглых сусликов пожаловали жители Нижнекамска. По их словам, грызуны разрыли и усеяли норами городское кладбище, сообщает НТР. На небольшой площади, захватывающей около четырех мест захоронения насчитывается до 8 нор сусликов. И так по территории всего погоста.

Пострадали как старые захоронения, так и новые.

"На кладбище такого быть не должно. Я была в Мензелинске, Челнах, Заинске, Альметьевске, Казани — нигде такого нет. Это неприятно, как будто на съедение отдаем своих усопших", — говорят местные жители.

Дератизацию, по словам представителей кладбища, здесь проводят дважды в год. Но, судя по всему, этого критическим мало. Работники кладбища говорят, что люди во многом сами виноваты в нашествии грызунов - они оставляют продукты питания на могилах, а это для сусликов - корм.