В Челябинском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Башкирии, которого обвиняют в зверском убийстве жены, которое он совершил в автомобиле на глазах у собственных детей. Прокуроры запросили для обвиняемого принудительное лечение, поскольку медики признали 32-летнего башкира невменяемым.

Мужчина вез жену и двоих детей на прием к стоматологу в Сатку. По пути они остановились, чтобы сделать семейные фото в красивом местечке у деревни Алексеевка.

Мужчина увидел, что у жены на телефоне стоит пароль, это вывело его из себя. Случилась ссора. Мужчина достал из бардачка охотничий нож и нанес им несколько ударов супруге. Женщина пыталась сбежать из машины, даже пробежала несколько метров, но убийца догнал и добил ее, перерезав горло другим ножом - канцелярским.

Все это увидели не только перепуганные дети пары, но и проезжавшие мимо автомобилисты. Они и вызвали полицию. 18 августа должно состояться следующее заседание суда.