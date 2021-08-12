Третий из пятерых участников побега из ИВС в Истре - Николай Тетеря - сам сдался полиции из страха, что в ближайшее время будет задержан. Об этом со ссылкой на свой источник в МВД сообщает ТАСС.

Его доставили на допрос в следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в МВД сообщили о задержании накануне вечером двоих заключенных в Московской области, совершивших побег из ИВС в Истре: 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были найдены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.