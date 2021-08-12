Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич внезапно скончался на 75-м году жизни после экспедиции на тот самый перевал, где погибли туристы. Кунцевич 1 августа отправился в поход на перевал Дятлова, а по возвращении ему стало плохо. Родные предполагают, что дело в коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости. Но многие увидели мистический след в этой смерти.

Напомним, зимой 1959 года на перевале Дятлова на Северном Урале при странных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета. Ее возглавлял Игорь Дятлов. За все время исследователи предложили более 100 версий трагедии - от несчастного случая до паранормальных явлений.

Генпрокуратура провела проверку и пришла к выводу, что туристы группы погибли из-за снежной лавины, в условиях плохой погоды они не смогли отыскать свою палатку.