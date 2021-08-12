Сотрудник налоговой службы в Московской области платил налоги за других граждан, об этом сообщает ЭСМИ "Закония".

Чиновник вносил за должников совсем незначительные суммы - от нескольких копеек до 100 рублей. Когда его спросили, зачем он это делает, налоговик ответил, что мелкие долги с граждан всегда взыскать сложнее, чем большие.

Интересно, что пожаловались на мужчину его коллеги. Они указали, что его результаты работы сильно отличаются от итоговых результатов остальных работников в ФНС. Проводится служебная проверка. На действия налоговика обратили внимание и правоохранители. Не исключено, что теперь у сердобольного инспектора ФНС будут большие проблемы.