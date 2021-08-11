Приволжский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняющегося в многомиллионных махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике Татарстан.

Сообщается, что в период с 2010 по 2016 год обвиняемый обманом оформил в собственность пять земельных участков в поселке Салмачи города Казани. При этом он, как предполагается, злоумышленник представлял поддельные документы о выделении земли от подставных лиц. В результате его действий принесен ущерб в более, чем 7 миллионов рублей.

Свою вину обвиняемый не признает.