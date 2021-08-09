Жительница Татарстана недалеко от поселка Малые Кабаны под Казанью нашла теленка без головы. Видео с обезглавленным животным опубликовано в социальных сетях. По словам автора, в этом месте уже не в первый раз находят туши животных без голов. Не так давно у дороги нашли точно такого же теленка, сейчас от него остались только кости.

Пользователи интернета предположили, что это - дело рук неизвестных извергов и живодеров. В самом худшем случае можно вести речь о неких мистических обрядах или жертвоприношениях.