В России сегодня свою работу прекратила еще одна финансовая организация - Frendex. В ее деятельности ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.

Утром было объявлено об остановке деятельности Frendex, а взволнованным вкладчикам объяснили, что деньги им вернут. Нужно лишь предоставить биткоин-кошельки.В Frendex уточняют, что до 15 октября будут формировать списки сумм для возмещения, а потом начнут выплачивать их равными платежами.

Офис компании Frendex размещался и в Казани - на проспекте Ямашева в доме № 45-а.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", основатель "Frendex" Руслан Пичугин вел работу с сооснователем Finiko Кириллом Дорониным еще в антиколлекторском проекте Escalat.

От деятельности Finiko пострадали более миллиона человек по всей стране. На сегодня в рамках возбужденного в Татарстане уголовного дела фигурирует ущерб в 70 миллионов, продолжается работа с постоянно поступающими новыми заявлениями обманутых вкладчиков.

Кирилл Доронин арестован решением Вахитовского суда до 28 сентября.