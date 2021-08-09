В Кузбассе начали доследственную проверку по факту гибели мужчины в карете скорой. Он пытался попасть к себе домой через окно второго этажа, получил тяжелые порезы разбитым стеклом и потерял много крови.

Приехавшие медики скорой помощи пытались спасти 56-летнего мужчину, но безуспешно. Он умер по пути в больницу.

По предварительной версии следствия, кузбассовец был на вахте, а когда вернулся, то обнаружил, что потерял ключи от квартиры. Тогда он решил забраться в жилище через балкон, для чего влез на него по пожарной лестнице.

"После чего он разбил стекло, но упал и осколками повредил ногу в области коленного сустава, порезав бедренную артерию", — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.