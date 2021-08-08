В России появился новый вид мошенничества - мошенничество с вакцинацией. Так, массовые случаи, когда людей прививают на дому, но не вакциной, о неизвестным пока веществом, произошли в Самарской области, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Людям обычно звонят и предлагают сделать прививку, затем вводят неизвестное вещество, после которого они засыпают. А пришедшие лжемедики грабят квартиру и выносят все ценное.

В полиции пояснили, что мошенники сначала обходят квартиры или делают предварительный звонок с предложением вакцинации.

В МВД напоминают, что законным путем на вакцинацию можно попасть либо через портал Госуслуги, либо записавшись в поликлинике по месту жительства или в мобильных передвижных пунктах. Кроме того, через портал Госуслуг проще выяснить подделку сертификата о вакцинации: QR-код, изображенный на таком сертификате, можно сканировать с помощью приложения "Госуслуги СТОП коронавирус".