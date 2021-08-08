Древним и эффективным методом воспользовался неизвестный мужчина, которому в итоге удалось обмануть несколько заведений в Казани. Начал он с казанского "Yamato kafe" и отправился дальше по заведениям улицы Волгоградской.

Суть в том, что мужчина показывает продавцу купюру крупного достоинства. Разговорами он отвлекает сотрудника заведения, пока тот ищет сдачу, незаметно прячет купюру. Но продавец уверен, что уже взял деньги, от дает сдачу, особенно, если устал, например, в конце рабочего дня.

"Улов" мужчины оказался довольно крупным и изменяется несколькими тысячами рублей.