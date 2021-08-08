К пожизненному заключению приговорил суд в Дели пожилого священника Вишву Бандху, который напал на двух девочек 7 и 9 лет и изнасиловал их прямо в храме.

76-летний мужчина ни на стадии расследования, ни в суде не признал своей вины и не раскаялся.

Судья особенно подчеркнул, что преступление произошло именно в том месте, где дети должны чувствовать себя в максимальной безопасности, а перевоспитание священника невозможно.

Также судьи постановили, что насильник должен выплатить компенсации девочкам, в том числе и за запугивание - после изнасилования он пытался запугать жертв.