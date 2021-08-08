30 августа 2021 года в Казани представят 7 муралов, которые будут созданы в рамках международного фестиваля уличного искусства "Культурный код". Начнется он 14 августа в Казани, а презентация готовых работ намечена на 30-е, в День Республики Татарстан.

В Казани над огромными граффити будут трудиться художники из разных стран. Площадкой для творчества станут стены городских зданий. В выбранных локациях на улицах Абсалямова и Четаева за дни фестиваля появятся семь муралов, об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Макеты покажут еще на церемонии открытия, сделав при помощи проектора проекции будущих муралов на стены зданий. Потом художники из США, Европы приступят к реализации задумок. Тема - связь поколений, события нашего времени.