30 августа 2021 года в Казани представят 7 муралов, которые будут созданы в рамках международного фестиваля уличного искусства "Культурный код". Начнется он 14 августа в Казани, а презентация готовых работ намечена на 30-е, в День Республики Татарстан.
В Казани над огромными граффити будут трудиться художники из разных стран. Площадкой для творчества станут стены городских зданий. В выбранных локациях на улицах Абсалямова и Четаева за дни фестиваля появятся семь муралов, об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Макеты покажут еще на церемонии открытия, сделав при помощи проектора проекции будущих муралов на стены зданий. Потом художники из США, Европы приступят к реализации задумок. Тема - связь поколений, события нашего времени.
комментарии
Уничтожено село
Крым гниет, Сибирь не наша
Люди дохнут, жизнь - [***].
В колбасе не видно мяса
Вместо сыра с пальмы шлак
Бес с погонами под рясой
В экономике бардак
20-ть лет телеэкрана
Врали, врут и будут врать -
Виноват Барак Обама
И евреи, так сказать.
Вы - Родины неверные сыны,
Продавшие спортивные таланты
Под белым флагом, как капитулянты,
Вы - чемпионы никакой страны!
А вы, жалкое меркантильное отребье, которым кроме денег ничего не надо, иди вон, в КПРФ, вот!