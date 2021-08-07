В сети появилось видео, на котором молодые люди, нарушая правила ПДД, катаются по центру Казани.

«Слабоумие и отвага», - пописали ролик подписчики.

В комментариях отметили, что авторы могут ждать уже штрафы, которые придут от ГИБДД.

«Они не знали что ли все подобные посты в соцсетях заканчиваются штрафом?»

«Скоро ГИБДД изучит это видео»

«Почему в Вас столько негатива, человек делает то что хочет делать»

«Лишить прав на управления и все... Мозгов совсем нет...»

«А почему бы не лишить его прав, вместо штрафа»

«Мозгов то не хватило что-нибудь новое придумать».