В сети появилось видео, на котором молодые люди, нарушая правила ПДД, катаются по центру Казани.
«Слабоумие и отвага», - пописали ролик подписчики.
В комментариях отметили, что авторы могут ждать уже штрафы, которые придут от ГИБДД.
«Они не знали что ли все подобные посты в соцсетях заканчиваются штрафом?»
«Скоро ГИБДД изучит это видео»
«Почему в Вас столько негатива, человек делает то что хочет делать»
«Лишить прав на управления и все... Мозгов совсем нет...»
«А почему бы не лишить его прав, вместо штрафа»
«Мозгов то не хватило что-нибудь новое придумать».
комментарии