В Казани во время авиашоу «Я выбираю небо!» ограничат движение по направлению к Центру семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 14:00 до 17:00 будет ограничено движение в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова, а также в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до пересечения с ул.Сибгата Хакима, сообщили в Комитете по транспорту.

При этом временно ограничат доступ на смотровую площадку Центра семьи.

Перед казанцами выступит также авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Напомним, что также для движения маломерных судов будет закрыта часть акватории реки Казанки – от Кремлевской дамбы до моста Миллениум. Запрет будет действовать с 12:00 до 20:00.