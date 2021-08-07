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Фото: kzn.ru

На время авиашоу в Казани ограничат движение транспорта

07.08.2021, 09:46 218 1 prokazan.ru

В Казани во время авиашоу «Я выбираю небо!» ограничат движение по направлению к Центру семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 14:00 до 17:00 будет ограничено движение в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова, а также в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до пересечения с ул.Сибгата Хакима, сообщили в Комитете по транспорту.

При этом временно ограничат доступ на смотровую площадку Центра семьи.

Перед казанцами выступит также авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Напомним, что также для движения маломерных судов будет закрыта часть акватории реки Казанки – от Кремлевской дамбы до моста Миллениум. Запрет будет действовать с 12:00 до 20:00.

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
07 августа 2021
10:16
Погода хреноватая , может всё перенесут.

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Академик РАН объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу
05:01, 02.08.2021
Семья из трех человек погибла после прививки от коронавируса
01:15, 02.08.2021
Охранник-контролер ударил ножом безбилетника
20:00, 01.08.2021
Сотрудники морга перепутали тела умерших от коронавируса
19:00, 01.08.2021
Мужчина, представившись маленькой девочкой в сети, похитил 12-летнего ребенка
17:47, 01.08.2021
Чиновника поймали пьяным за рулем, он чуть не спровоцировал ДТП
16:24, 01.08.2021
Мужчина угрожал шумным коммунальщикам ножом и гранатой
14:38, 01.08.2021
В порыве гнева мужчина проломил череп двухмесячному ребенку
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
11:06, 01.08.2021
После массовой драки со стрельбой полицейские задержали 50 человек
09:52, 01.08.2021
Полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
01:00, 01.08.2021
Прокуратура просит дать 4 года пранкеру, разыгравшему приступ коронавируса
00:01, 01.08.2021
Увезли из дома с пакетом на голове: Мужчину до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе
16:48, 31.07.2021
Ротвейлер растерзал двоих маленьких детей во время их прогулки на глазах у матери
14:06, 31.07.2021
Известный телеведущий раскрыл обман помощников МакSим в рассказах о ее состоянии
12:25, 31.07.2021
В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
12:03, 31.07.2021
Мужчина в бытовой ссоре проломил череп ребенку, пытаясь ударить жену
11:42, 31.07.2021
Медики больницы, где лечится певица МакSим, впервые дали официальные комментарии
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера «Марша Турецкого» 10 дней жила в квартире с трупом сына
10:28, 31.07.2021
Мания величия: у гаишника при обыске нашли его портрет в образе маршала СССР
10:11, 31.07.2021
Новые законы, которые изменят жизнь татарстанцев с 1 августа
08:13, 31.07.2021
Ноги и руки связаны: на пляже нашли сумку с телом убитой женщины
07:57, 31.07.2021
«Солнечные татуировки»: смертельно опасный тренд начал набирать популярность в России
07:41, 31.07.2021
Бесправные водители: Водителей с серьезными болезнями начнут автоматически лишать прав
06:00, 31.07.2021
Сколько стоит почка? Женщине выплатили 5 тысяч рублей за удаленную из-за врачебной ошибки почку
05:00, 31.07.2021
Минздрав РФ считает правильным увеличить компенсации за осложнения после прививки от коронавируса
19:00, 30.07.2021
Женщина решила отомстить своему бывшему мужу и жестоко избила полуторагодовалую дочь
13:35, 30.07.2021
По наводке подруги: 18-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали в отделе полиции
12:07, 30.07.2021
Во время ссоры взрослых на почве ревности зарезали 10-месячного младенца
11:08, 30.07.2021
Заметал следы: подполковника МВД заподозрили в убийстве школьницы после совершенного им ДТП
08:34, 30.07.2021
Лютующий антипрививочник попытался спалить мобильный пункт вакцинации
07:57, 30.07.2021
Тело пропавшей месяц назад женщины нашли в озере спрятанным в тумбочку, закрученную саморезами
07:46, 30.07.2021
В детской больнице скончался двухмесячный ребенок с коронавирусом
05:00, 30.07.2021
В шоке даже полиция: 29-летний мужчина избил шваброй и изнасиловал свою мать
20:00, 29.07.2021
А ведь даже не генерал: у гаишника-старлея конфисковали автопарк за 40 миллионов рублей
19:00, 29.07.2021
Подросток жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию
15:24, 29.07.2021
Звезду «Штрафбата» нашли дома сильно избитым в предсмертном состоянии
13:43, 29.07.2021
«В Байкал не ссы, носи усы»: бывший мэр Иркутска снял видео-ответ на критику Ильича из Little Big
13:09, 29.07.2021
Обиженный муж слил бизнес-партнерам интимные фото своей бывшей жены, которая не передала ему дело
12:28, 29.07.2021
Российский следователь, посадивший в тюрьму вице-мэра, внезапно умер при странных обстоятельствах
12:08, 29.07.2021
«Сказали, чтоб уходили, больница спит»: 8-летний мальчик умер из-за отказа в медицинской помощи
11:25, 29.07.2021
Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные
08:00, 29.07.2021
Чиновник оформил мигранту гражданство в обмен на ремонт в кабинете
07:49, 29.07.2021
Сильные и опасные: названы даты предстоящих магнитных бурь в августе 2021 года
07:33, 29.07.2021
Из-за ошибки врачей при ЭКО женщина выносила и родила чужого ребенка
05:00, 29.07.2021
Полиция задержала мать, которая делала закладки вместе с маленьким ребенком
01:00, 29.07.2021
Из-за скандального развода с мужем женщина решила выбросить младенца в окно с 7 этажа
17:27, 28.07.2021
Мать двоих детей привязали тросом за шею к припаркованному автомобилю и задушили
16:52, 28.07.2021
В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро
15:49, 28.07.2021
Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей досрочно - со 2 августа
12:34, 28.07.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убивать православных топором
12:12, 28.07.2021
Как еще убивает вирус: дважды переболевшая коронавирусом пожилая женщина покончила с собой
11:48, 28.07.2021
Из тела достали швабру и бутылку: отец убил дочь и надругался над ее телом
07:49, 28.07.2021
Страшный сон кофемана: поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе
07:17, 28.07.2021
«Простите меня»: Умирающий пациент отправлял жене из больницы отчаянные сообщения
06:00, 28.07.2021
Мужчину похитили и заживо закопали в могилу за долг в 500 рублей
01:00, 28.07.2021
Врач-реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после комы, и все ли так радужно
20:00, 27.07.2021
Мужчина признался в развращении падчерицы и ее семилетней подруги
19:00, 27.07.2021
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий тратить детские пособия на табак и алкоголь
13:21, 27.07.2021
Насильник цинично надругался над продавцом шаурмы
11:43, 27.07.2021
В Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на майке
11:28, 27.07.2021
В СИЗО найден мертвым член ОПГ Ильдар Лукманов, давший показания на своих подельников
09:50, 27.07.2021
Мужчина пробрался в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой, но ничего не помнит
09:31, 27.07.2021
Специалисты Сбера выявили новый метод кражи денег россиян через популярные мессенджеры
07:38, 27.07.2021
Продавщица секс-шопа избила грабителя с ножом ходовым товаром немалого размера
07:21, 27.07.2021
Полиция завела дело на медсестру, которая уничтожала вакцину от коронавируса в больнице
01:00, 27.07.2021
В правительстве РФ одобрили идею забирать у должников загранпаспорта
20:00, 26.07.2021
Учительница станцевала эротический танец и отправила видео школьнику: он поделился с друзьями
17:36, 26.07.2021
Помни, турист: ограничения из-за Covid-19 для путешествующих по России
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
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ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
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Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
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«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью