В соцсетях жительница Казани пожаловалась на хамское отношение водителя и кондуктора автобуса «Казань-Зеленодольск».

«Двухлетнего ребенка посадила на сидение и ждала водителя, чтобы убрать коляску в багажник. С лавочки женщина начала орать уберите коляску. На что я ей ответила, что как ваш багажник открывается, я не знаю, и кто в этот момент будет смотреть за моим 2-летним ребёнком, который убежит под другой автобус. Подошедший водитель так же выразил свое недовольство, сказал, что пассажиры сами убирают свои вещи в багажник», - пишет женщина.

В итоге, приехав в Казань, ей так же никто не помог открыть багажник и достать коляску, а кондуктор нахамила.

«При посадке в автобус, кондуктор сказала мне, успокойся уже.Я ответила, женщина успокойтесь сами, я уточнила у вас, вы кондуктор? Можно было не грубить. На что она мне сказала, если что не нравиться, жалуйтесь, но сперва докажите», - отметила она в сообщении, добавив, что будет жаловаться в прокуратуру.