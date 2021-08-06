В Татарстане до 1 ноября планируется вакцинировать от коронавируса 80% населения, сообщает заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Сейчас в регионе привито почти 30% взрослых.

"На сегодня оперативным штабом уже принято решение, и есть поручение о том, что 60% коллективного иммунитета - это маловато. И мы сейчас стремимся уже к 80%. И 80% нам необходимо охватить до 1 ноября", - сказала она.

На 6 августа, Роспотребнадзор вынес 273 организациям Татарстана постановление об обязательной вакцинации сотрудников, шесть из них выполнили требование в полном объеме.