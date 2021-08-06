38-летняя жительница Казани решила прославить бывшую своего любовника на весь интернет. Она случайно нашла интимные фото незнакомки в телефоне своего возлюбленного. Ее задел сам факт их наличия, и она решила мстить. Создала в интернете страничку от имени этой дамы и выложила туда все ее "прелести" на фото. Доступ к страничке она оставила открытым для всех желающих.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, теперь ревнивицу обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографических материалов.

Вину жительница Казани признала, с нее взяли подписку о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский суд Казани.