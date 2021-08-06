В Новгородской области прокуратура инициировала проверку после того, как социальные сети облетели кадры с играющим в луже совершенно голым ребенком. Малыш без одежды и обуви сидит в луже под дождем на одной из городских улиц. Рядом с ним стоит женщина в верхней одежде с зонтиком.

Прокуратура области даст оценку работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.