На слабом месте деятеля культуры решили сыграть мошенники, которые пообещали известному композитору, заслуженному деятелю искусств России и Татарстана Леониду Любовскому государственную премию в области искусства. Он перевел им 100 тысяч рублей, чтобы получить заветную госпремию, но остался ни с чем.

Зимой прошлого года композитор познакомился с уроженцем Чечни 22-летним Ирманом Мусаевым. Тот пообещал, что всего за 100 тысяч поможет композитору получить государственную премию.

84-летний Леонид Любовский обратился в полицию, когда новый знакомый перестал выходить на связь. Любовский известен тем, что уже является лауреатом Госпремии РФ за 2005 год. Он - профессор Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Автор опер, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений.

Мошенника удалось задержать в Петербурге. Он уже отправлен в "Кресты". Примечательно, что в Северной столице нашли еще одну жертву - 64-летней петербурженке Мусаев обещал прибавку к пенсии за счет федерального бюджета. Она отдала ему за услуги 90 тысяч.