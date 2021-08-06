В Екатеринбурге женщина с младенцем на руках прыгнула из окна многоэтажки. Незадолго до этого мать набрала номер отдела полиции и попросила помощи. Когда стражи порядка прибыли в квартиру, то обнаружили женщину в неадекватном состоянии. Она закрылась на балконе с ребенком. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду скорой медпомощи, а пока ждали, решили разбить стекло и добраться до женщины с двухлетним сыном самостоятельно. Но сотрудник полиции не успел. Женщина прыгнула с ребенком вниз.

И мать, и ребенок выжили, хотя и травмированы. Следователи установили, что накануне мужчина привез жену и ребенка в квартиру к родным, а сам вернулся домой. Через некоторое время он начал звонить жене, но она уже не брала трубку. Когда он поехал туда сам, то она уже совершила то, что совершила.

Сейчас мать лежит в больнице, мальчика также увезли с травмами в детскую больницу. Медицинскую помощь оказывали также и полицейскому, который поранился, разбивая стекло. Женщину будут проверять на вменяемость. По статье "Покушение на убийство малолетнего" ей грозит до 15 лет лишения свободы.