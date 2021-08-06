Новая схема мошенничества изобретена в России: займы переводят на карты россиян без их заявления и согласия, пишет "Российская газета".

Первой жертвой МФО, и к сожалению, не единственной, стал инженер из Твери. Мужчина получил на свой счет 45 тысяч рублей, которые он не занимал. В переводе отсутствовали реквизиты, а потому вернуть средства мужчина не смог. Через неделю ему позвонил менеджер микрокредитной организации и попросил срочно погасить заем.

С трудом, но инженер с этой задачей справился, но не учел, что за каждый день нахождения чужой суммы на его счету начислялось по 3% от суммы. В итоге он отказался выплатить эти проценты. Вскоре им занялись коллекторы, которые заявили, что выкупили у МФО эти самые проценты.

"РГ" обратилась к юристу Анне Юфа, которая дала рекомендации. Если вам пришли на счет деньги, которые вы не просили в долг и не занимали, сразу следует обратиться в свой банк и написать заявление об ошибочном платеже.

"Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", — пояснила Юфа.