Прежде чем пойти на прививку от коронавируса, нужно убедиться, что в организме на данный момент нет вирусных частиц, об этом заявил "Вечерней Москве" врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что привитые люди рискуют попасть в больницу с коронавирусом в основном по той причине, что приходят на прививку уже инфицированными, но не знающими об этом. В таких случаях из-за смазанности или отсутствия симптоматики сложно распознать заражение самостоятельно.

Если же человек на момент прививки здоров, говорит Викулов, то вероятность попасть в больницу с коронавирусом после вакцинации у него крайне невысока - не более 1-2%.