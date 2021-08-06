Бдительный казанец пожаловался на сотрудника АГЗС на улице Гаврилова и его поддержали другие горожане. Дело в том, что заправщик был нетрезв, вел себя неадекватно и курил прямо рядом с емкостями с огнеопасным топливом. Клиент заправки не смог пройти мимо и не только снял все на видео, но и сделал заправщику внушение.

Как ни странно, сотрудник заправки спорить с клиентом не стал, со всеми обвинениями согласился, согласился даже с тем, что пьян. Но на замечание, что может случиться взрыв, ответил категорическим возражением - ничего с ним и заправкой не случится!

Нашлись среди казанцев и те, что обвинил автора видео в том, что он "заложил" мужичка, и теперь тот лишится последней работы.