Мать двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома в Москве, рассказала о причинах действий мужа. Об этом сообщает "МК".

Она рассказала, что скандалы в семье были связаны с предстоящей процедурой развода. Она хотела развестись, поскольку глава семьи не хотел работать.

"Он руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал», — сказала собеседница издания, добавив, что финансово помогала свекровь, и выручали детские пособия".

Напомним, по факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы.У него диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

Отец сразу после совершенного сбежал из дома в майке и трусах. Его вскоре задержали, он не оказывал сопротивления, но пояснил, что ребенок чувствовал себя плохо, и он просто "хотел помочь ему".