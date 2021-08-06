- А что же можно делать еще, бригадир? Проинструктируйте...

- Соображать надо. Колыма-то, она на трех китах держится: мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе более подходящий, - загадочно сказал Костик.

Е. С. Гинзбург “Крутой маршрут”.

В Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина в Казани открылась выставка “Язык [не] свободы”, в основу которой лег литературный труд Леонида Городина - человека, более 15 лет прожившего узником ГУЛАГа.

Досье Леонида Городина, экспонат выставки

В 1954 году после почти 30 лет ссылок и лагерей Леонид Городин был освобожден и через четыре года начал работу над серией рассказов о жизни лагерей для репрессированных под названием “Одноэтапники”. Позже Леонид Моисеевич напишет:

“Так как в этих рассказах употреблялось много лагерных слов, не всегда понятных читателю, составил небольшой словарь. Так началась моя лексикографическая работа, растянувшаяся на два десятилетия, наполнившая смыслом всю жизнь”.

Разбираясь в происхождении некоторых слов Л. Городин изучал языковедческую литературу, работал в библиотеках; чувствуя необходимость в помощи литературоведов, он начинает переписку с Солженицыным и Кавериным - в итоге его словарь составил четыре машинописных тома.

Фрагмент словаря Леонида Городина, экспонат выставки

Словарь не был издан при жизни автора - тема оставалась запретной вплоть до 90-ых годов. Однако в 2021 году государственный музей истории ГУЛАГа и фонд памяти издали словарь в авторской редакции.

Фрагмент словаря Леонида Городина, изданного в 2021 году

Руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея истории ГУЛАГа Анна Редькина на открытии выставки поделилась процессом подготовки:

“Леонид Городин передал свое наследие другу, который и принес в наш музей четыре тома словаря. Мы долго шли к тому, чтобы его опубликовать - полтора года редакционной работы, непростой оказался опыт. Когда готовили выставку тоже было не просто понять, как рассказывать об этом источнике, в котором так много слов и по какому критерию делать выборку. Мы сошлись на том, что нам хочется показать, насколько много в нашей обычной речи лагерной лексики, но мы об этом не знаем”.

“Жаргон и несвободу слова олицетворяют только с уголовным миром, но это не так. В нашей истории есть огромный пласт трагически сложившихся судеб, жертв репрессий, - отметила на открытии выставки заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова. - И такие мероприятия сейчас очень важны, их нужно делать, так как очень часто молодежь не знает о том, что лагеря вообще существовали и почему это страшно”.

Помимо слов в экспозиции выставки представлены предметы быта лагерной жизни, за каждым из которых стоит человеческая судьба.

Экспонат выставки "Карты игральные самодельные"

"...Там я увидел, как зеки делают игральные карты. Сначала берут мякиш хлеба и тщательно его пережевывают, потом пережевывают, потом пережеванную массу истирают столовой ложкой через тряпку. С нижней стороны тряпки собирают протертую массу. Этой очень клейкой массой склеивают два куска газеты или бумаги. Высохшая бумага получается очень крепкой, и из нее нарезают карты. Черную краску тоже делали сами: жгли резину над миской, собирали копоть и мешали с клейкой массой. Вместо красной краски использовали кровь". Поживши в ГУЛАГе, В.М. Лазарев.

О феномене лагерной лексики, как о важном факте культуры, на открытии рассказала директор культурного центра А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Наталья Комар:

“По другую сторону “не свободы” формировались ценности, свои понятия о добре и зле, о людях и о Боге. Наше общество пытается откреститься от лагерного языка, но на самом деле, после тяжелых лет репрессий, которые затронули практически каждую семью - эта лексика стала к нам только ближе. Она требуется нам и сейчас - например, знаменитая доктор Лиза, которая в том числе помогала людям без определенного места жительства, разговаривала с ними на их языке, на языке арготизмов.

Экспонат выставки "Медицинское заключение в ГУЛАГе"

Конечно, прежде чем прикасаться к этому языку, сначала нужно выработать вкус, выработать определенный стержень. Когда этот навык сформирован, человека уже нужно знакомить с лагерной эпохой, мы должны знать, что претерпел наш народ".

Экспонат выставки "Пудреница"

"16-летний Володя Ильин подарил эту пудреницу своей маме незадолго до своего ареста в 1937 году. Отца Володи расстреляли, мать отправили в лагерь, младших брата и сестру распределили по детским домам. Володю арестовали как "социально опасный элемент" и приговорили к 5 годам лагерей. Мать, освободившись из лагеря, пыталась найти сына, но безрезультатно. Лишь совсем недавно сестра Владимира, изучая в архиве историю своей семьи узнала, что ее брат умер в 1942 году в лагере от истощения".

Существовал и женский лагерь - так называемый "Алжир" - Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины. Был создан в 1937 году в Казахстане. АЛЖИРом лаготделение прозвали сами заключенные женщины. Чтобы не забывать семью, узницы часто оформляли портреты дочерей в вышивку.

Экспонат выставки

Экспозиция не только показывает и объясняет, у нее есть голос - организаторы выставки продумали звуковое сопровождение.

“Нам стало интересно, как на лагерную лексику реагируют современные люди, мы попросили наших сотрудников и волонтеров разных возрастов читать слова и пояснять, знают ли они их. Реакции людей записали на видео и включили в объект выставки”, - пояснила Анна Редькина.

О значении представленных слов, их употреблении в обиходе говорили и посетители, пришедшие на открытие выставки. Этимология некоторых слов и их употребление в лагерной жизни вызывало искреннее удивление:

Теплица - это же там, где мы овощи выращиваем. А в лагерной лексике это значит одеяло... Выражение “нашкодить”, тоже, оказывается, пришло к нам из лагеря. “Блондинка” - милицейский автомобиль специальной окраски - кто бы мог подумать! - гости выставки делились впечатлениями друг с другом.

Ценность экспозиции подчеркнула директор дома-музея Е. Баратынского Ирина Завьялова:

“Нужно отметить, насколько редкая эта выставка. Не так часто предметы музея становятся объектом глубокого филологического исследования. Тем более, что тема данной выставки - болевая точка нашей истории".

Экспонат выставки "Портрет И.В. Сталина на медной пластине с подставкой". Изготовлено заключенным в Саратовской области.

"Среди новеньких была московская партработница Раиса... фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский Пленум ЦК. На нем выступил "хозяин" (так в лагерях называли Сталина - прим. ред.). Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они "превращены в курорты". Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки". Е.С. Гинзбург "Крутой маршрут".

Напомним, посетить выставку "Язык[не]свободы" в Казани можно будет до 12 сентября. После Казани выставка отправится в Архангельск.

Экземпляры словаря Леонида Городина в скором времени поступят в продажу в Казани, также литературное произведение можно скачать в электронном виде на сайте музея истории ГУЛАГа.

Словарь русских арготизмов Леонида Городина. Фото: музей истории ГУЛАГа