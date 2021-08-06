- А что же можно делать еще, бригадир? Проинструктируйте...
- Соображать надо. Колыма-то, она на трех китах держится: мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе более подходящий, - загадочно сказал Костик.
Е. С. Гинзбург “Крутой маршрут”.
“Так как в этих рассказах употреблялось много лагерных слов, не всегда понятных читателю, составил небольшой словарь. Так началась моя лексикографическая работа, растянувшаяся на два десятилетия, наполнившая смыслом всю жизнь”.
“Леонид Городин передал свое наследие другу, который и принес в наш музей четыре тома словаря. Мы долго шли к тому, чтобы его опубликовать - полтора года редакционной работы, непростой оказался опыт. Когда готовили выставку тоже было не просто понять, как рассказывать об этом источнике, в котором так много слов и по какому критерию делать выборку. Мы сошлись на том, что нам хочется показать, насколько много в нашей обычной речи лагерной лексики, но мы об этом не знаем”.
“Жаргон и несвободу слова олицетворяют только с уголовным миром, но это не так. В нашей истории есть огромный пласт трагически сложившихся судеб, жертв репрессий, - отметила на открытии выставки заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова. - И такие мероприятия сейчас очень важны, их нужно делать, так как очень часто молодежь не знает о том, что лагеря вообще существовали и почему это страшно”.
"...Там я увидел, как зеки делают игральные карты. Сначала берут мякиш хлеба и тщательно его пережевывают, потом пережевывают, потом пережеванную массу истирают столовой ложкой через тряпку. С нижней стороны тряпки собирают протертую массу. Этой очень клейкой массой склеивают два куска газеты или бумаги. Высохшая бумага получается очень крепкой, и из нее нарезают карты. Черную краску тоже делали сами: жгли резину над миской, собирали копоть и мешали с клейкой массой. Вместо красной краски использовали кровь". Поживши в ГУЛАГе, В.М. Лазарев.
“По другую сторону “не свободы” формировались ценности, свои понятия о добре и зле, о людях и о Боге. Наше общество пытается откреститься от лагерного языка, но на самом деле, после тяжелых лет репрессий, которые затронули практически каждую семью - эта лексика стала к нам только ближе. Она требуется нам и сейчас - например, знаменитая доктор Лиза, которая в том числе помогала людям без определенного места жительства, разговаривала с ними на их языке, на языке арготизмов.
Конечно, прежде чем прикасаться к этому языку, сначала нужно выработать вкус, выработать определенный стержень. Когда этот навык сформирован, человека уже нужно знакомить с лагерной эпохой, мы должны знать, что претерпел наш народ".
"16-летний Володя Ильин подарил эту пудреницу своей маме незадолго до своего ареста в 1937 году. Отца Володи расстреляли, мать отправили в лагерь, младших брата и сестру распределили по детским домам. Володю арестовали как "социально опасный элемент" и приговорили к 5 годам лагерей. Мать, освободившись из лагеря, пыталась найти сына, но безрезультатно. Лишь совсем недавно сестра Владимира, изучая в архиве историю своей семьи узнала, что ее брат умер в 1942 году в лагере от истощения".
“Нам стало интересно, как на лагерную лексику реагируют современные люди, мы попросили наших сотрудников и волонтеров разных возрастов читать слова и пояснять, знают ли они их. Реакции людей записали на видео и включили в объект выставки”, - пояснила Анна Редькина.
Теплица - это же там, где мы овощи выращиваем. А в лагерной лексике это значит одеяло... Выражение “нашкодить”, тоже, оказывается, пришло к нам из лагеря. “Блондинка” - милицейский автомобиль специальной окраски - кто бы мог подумать! - гости выставки делились впечатлениями друг с другом.
“Нужно отметить, насколько редкая эта выставка. Не так часто предметы музея становятся объектом глубокого филологического исследования. Тем более, что тема данной выставки - болевая точка нашей истории".
Экспонат выставки "Портрет И.В. Сталина на медной пластине с подставкой". Изготовлено заключенным в Саратовской области.
"Среди новеньких была московская партработница Раиса... фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский Пленум ЦК. На нем выступил "хозяин" (так в лагерях называли Сталина - прим. ред.). Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они "превращены в курорты". Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки". Е.С. Гинзбург "Крутой маршрут".
Напомним, посетить выставку "Язык[не]свободы" в Казани можно будет до 12 сентября. После Казани выставка отправится в Архангельск.
Экземпляры словаря Леонида Городина в скором времени поступят в продажу в Казани, также литературное произведение можно скачать в электронном виде на сайте музея истории ГУЛАГа.
Словарь русских арготизмов Леонида Городина. Фото: музей истории ГУЛАГа
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