Стали известны некоторые подробности нападения пациента наркологического диспансера в Казани на сотрудника ЧОП. Оказывается, больной пытался сбежать домой, и охранник просто встал у него на пути. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Ранее сообщалось, что пациент напал на охрану с ножом и ранил мужчину в шею.

Сообщается, что пациент забрал с обеда ложку и незаметно заточил ее в палате. Именно ею и были нанесены ранения сотруднику охраны, пытавшемуся узнать, куда собрался больной.

Сторож ранен. Больной, как сообщается, поступил в диспансер 25 дней назад. Он просился на выписку, но врачи не соглашались, а потому он решил совершить побег.