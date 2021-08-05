Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях. Несмотря на неудобства, которые вызывают внеплановые визиты коммунальщиков для проверки приборов учета, стоит понимать, что в ряде случаев проверки обоснованы, но даже на них нужны веские причины, сообщает REGNUM.

Как пояснил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, для любой проверки должен быть веский повод. Если это плановый визит, предупредить о нем жильца должны за 2 недели, не позднее. Также визитеры должны предварительно согласовать время своего прихода.

"Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — указывает юрист.

Также жильцы квартиры могут просто не впустить проверяющих. В таком случае коммунальная служба может составить акт и обратиться с ним в судебные органы. Но по сложившейся практике, суды обычно поддерживают в этом споре проверяющих, и обязывают жильцов обеспечить доступ к приборам учета.

Эксперт посоветовал помнить о своих правах, но искать разумный компромисс.