С 6 августа по 22 августа в Казани будет проводиться "Фестиваль лени". 16 дней - столько отводится тем, кому все надоело, кто устал от суеты. Фестиваль для ленивых проведут на театральной площадке MOÑ. Все уставшие смогут полежать внутри инсталляции архитектора Ирины Сафиуллиной.

Внутри помещения будет создан "Городской лес": вместо лежаков - деревенские пышные перины, а вокруг - бумажные незавершенные оригами как символ недоделанных дел и заброшенных забот.

"16 дней, когда на площадке не происходит абсолютно ничего — и кто угодно может в этом “ничего” поучаствовать. Мы превратили сцену в среду для безделья", — сообщили в театре.

Напомним, театральная площадка находится в здании Национальной библиотеки РТ по адресу ул. Пушкина, 86.