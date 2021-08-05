Трое осужденных в Татарстане отравились аммиачными газами. О возбуждении уголовного дела по данному факту заявили сегодня в управлении СКР по региону. Все случилось в исправительной колонии № 5.

По данным следствия, сотрудники колонии под угрозой применения насилия заставили троих заключенных без специальной подготовки и экипировки проводить работы по ремонту колодца и прокладке труб канализации на территории исправительного учреждения.

В итоге осужденные получили серьезное отравление аммиаком. СК возбудил дело по статье "Превышение должностных полномочий".