В Хакасии влюбленный уголовник зверски убил семью из пяти человек. Причиной тому стала жгучая ревность, в порыве которой мужчина не пожалел даже 8-летнего ребенка.

Трагедия разыгралась в селе Джирим. Мертвыми были найдены 56-летняя женщина, ее 19-летний сын и маленькая внучка. Также был убит 58-летний сожитель хозяйки дома и его брат-близнец. Всех их с особой жестокостью зарезали.

Почти сразу был задержан и подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель, которого ранее уже судили за грабеж и совершенное убийство.

Мужчина признался, что он был по уши влюблен в дочь убитой хозяйки дома. Но девушка приняла решение уехать из села. На почве злости и ревности уголовник принял решение уничтожить все семейство бросившей его зазнобы.

Как сообщает LIFE SHOT, с девушкой мужчина познакомился, когда вышел из колонии. Он часто хвастался односельчанам, что для него не составит труда отрезать человеку голову. Собственно, именно это он и продемонстрировал, расправившись с семьей любовницы. Потом он хотел свести счеты с жизнью, но передумал, позвонил девушке и рассказал о том, как убивал ее родных.