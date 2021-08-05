В ночь на четверг, 5 августа, жителям одного из домов на улице Мазита Гафури выспаться не удалось. Произошло короткое замыкание электрощитка. Потребовалась общая эвакуация.
Пожарные оперативно прибыли на место и быстро потушили возгорание, но подъезд заполнил едкий и опасный дым, представляющий угрозу для людей.
Поэтому пришлось эвакуировать всех. Спящих будили, стучали в окна и двери, использовали для стука в окна лестницу-трехколенку. При ЧП никто не пострадал, сообщает "Татарстан-24".
комментарии