В ночь на четверг, 5 августа, жителям одного из домов на улице Мазита Гафури выспаться не удалось. Произошло короткое замыкание электрощитка. Потребовалась общая эвакуация.

Пожарные оперативно прибыли на место и быстро потушили возгорание, но подъезд заполнил едкий и опасный дым, представляющий угрозу для людей.