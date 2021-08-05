Республика Татарстан получит 11, 5 миллиардов рублей на строительство и ремонт по шести национальным проектам. Средства уже направлены в регион.

Всего в этом году в РТ планируется отремонтировать и благоустроить 95 объектов, об этом заявил заместитель руководителя Минстроя РТ Алексей Фролов.

В течение двух ближайших месяцев новоселье смогут отметить жильцы 100 расселенных аварийных квартир.

На федеральные средства в рамках нацпроекта построят станцию водоподготовки в поселке Васильево. Также планирует построить 13 детсадов, несколько ФОКов и Домов культуры и благоустроить 57 общественных пространств.