В Казани на ремонт главного учебного корпуса КГМУ планируют направить более 5 миллионов рублей. Отремонтируют входную группу, фасад, помещения. Здание на Бутлерова признано объектом культурного наследия.

Тендер на проведение ремонтных работы в медуниверситете разместили на портале государственных закупок. До 11 августа принимаются заявки, аукцион намечен на 12 августа.

Средства на ремонт университета выделят из федерального бюджета. Сроки окончания работ для подрядчика установлены - до 30 ноября 2021 года все должно быть готово.