В казанском зоопарке "Река Замбези" поселились розовые фламинго. Об этом сообщает мэрия Казани на официальном сайте.

Всего в столицу Татарстана доставлены 20 птиц, рожденных в 2017 году. В этом возрасте невозможно определить их пол, а потому имен у фламинго пока нет. Сейчас они еще не розовые, а серо-белые, оперение поменяет цвет на розовый по мере взросления птиц.

В вольере у фламинго установлен неглубокий бассейн, ограждения и электрические изгороди, чтобы птицы не перелетали и случайно не попадали к другим птицам и животным. Также там есть помещение, где птицы могут ночевать и проводить зиму.

Сообщается, что осенью в казанский зоопарк приедут и другие экзотические жильцы: гориллы, суданские ослы и антилопы.