Ветерана Великой Отечественной войны Назиба Мухаметзянова выписали из больницы №15 в Волгограде с открывшимся после операции швом. Родные пожилого мужчины говорят, что врачи повели себя бесчеловечно, пишет "Блокнот Волгограда".

Ветерана в июле доставили в больницу с защемлением паховой грыжи. Врачи установили у старика перфорацию кишечника и провели операцию. Но через три дня пришлось делать повторную операцию - разошлись швы. Сейчас старика отправили домой с разошедшимися вновь швами. Хирургический шов разошелся на животе.

Сейчас семья Мухаметзянова добиваются повторной госпитализации в другое медицинское учреждение.

"Уже даже не знаем, куда обращаться. Веры в то, что будет хоть какая-то помощь с их стороны, пока нет", - заявили родственники.

Семья ветерана написали заявление в прокуратуру.