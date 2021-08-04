Российский нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Виктор Кросс оценил шансы певицы МакSим на восстановление и возвращение после болезни на сцену. Он уверяет, что у людей в возрасте 38-40 лет еще довольно высоки показали темпов регенерации тканей организма, а потому, если не возникнет дополнительных осложнений, певица МакSим вполне сможет петь, цитирует доктора "КП".

"При отсутствии каких-то критичных, непоправимых осложнений, при грамотной реабилитации певица смогла бы вернуться на сцену. Необратимого повреждения речевого аппарата в результате пребывания на ИВЛ и ЭКМО, насколько мне известно, не происходит. Так что проблем с голосом также быть не должно", - сообщил врач.

Кросс отметил, что певице предстоит долгая реабилитация. Придется делать дыхательную гимнастику, получать противоотечное лечение. Важно много двигаться, это поможет наладить микроцеркуляцию крови.

МакSим госпитализировали в середине июня после концерта в Казани, где она выступала уже больной. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. Сейчас Марина Максимова снята с аппарата, дышит сама при помощи кислородной маски.