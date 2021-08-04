Стоимость проезда в казанском метрополитене при наличном расчете повысят с 30 до 35 рублей с 5 августа. При этом стоимость проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней – 27 и 30 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Эти изменения помогут стимулировать пассажиров к переходу на безналичную оплату, что позволит увеличить прозрачность платежей, а также исключить наличный оборот денег", - отмечает пресс-служба.

По данным мэрии наличными средствами проезд оплачивают около 15% пассажиров метрополитена притом, что ежедневно подземкой пользуются 85 тыс. пассажиров.

Напомним, стоимость проезда за наличный расчет изменилась в наземном общественном транспорте 1 марта 2021 года.