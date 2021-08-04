На строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» планируют выделить еще 525 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, сообщает "Реальное время".

"Заказчиком выступает Главстрой РТ. Работы нужно выполнить с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 11 августа", - пишет Интернет-газета.

Новая линия метро должна соединить пять районов города: Советский, Приволжский, Московский, Ново-Савиновский и Кировский. До 2040 года в Казани планируют построить 26 станций метро.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/221146-v-kazani-na-stroitelstvo-vtoroy-linii-metro-vydelyat-bolee-525-mln-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop