В Петербурге суд не захотел встать на сторону мужчины, который официально стал женщиной после смерти жены. Он обратился к служителям Фемиды с необычной просьбой - записать его официально матерью двоих детей, и чтобы соответствующая запись появилась в свидетельствах о рождении детей. В графе "отец" он попросил поставить прочерк.

После того, как умерла настоящая мать двух новорожденных малышей, мужчина погоревал и решился на смену пола. Поход в ЗАГС ничего не дал: сотрудники отказались менять актовые записи. Вот тогда мужчина-женщина и отправилась в суд.

Свое решение петербурженка объяснила просто: везде, куда она обращается как единственный законный представитель детей, интересуются, почему отец - женщина, и приходится всем объяснять личные подробности, что доставляет нравственные и моральные страдания.

В суде с пониманием отнеслись к истории, но пришли к выводу, что дети имеют право знать достоверную историю о личности родителей. Апелляционная коллегия согласилась с решением суда, так как интересы детей превыше всего. В просьбе было отказано.