Проезд закрыт в Казани на участке автомобильной дороги по ул. Право-Булачной от ул. Университетской до ул. Астрономической до 30 августа.
"Ограничение связано с ремонтом водоотводных лотков по ул. Право-Булачной", - сообщает мэрия Казани.
"Ограничение связано с ремонтом водоотводных лотков по ул. Право-Булачной", - сообщает мэрия Казани.
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