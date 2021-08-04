Проезд закрыт в Казани на участке автомобильной дороги по ул. Право-Булачной от ул. Университетской до ул. Астрономической до 30 августа.

"Ограничение связано с ремонтом водоотводных лотков по ул. Право-Булачной", - сообщает мэрия Казани.